Военные корабли РФ стреляют в Черном море: что случилось

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Военные корабли РФ в очередной раз выполняют ракетные и артиллерийские стрельбы в Черном море. На этот раз экипажи кораблей Крымской и Новороссийской военно-морских баз "приступили к сдаче курсовых задач в соответствии с планом боевой подготовки". Указано, что эти "задачи" экипажи будут выполнять несколько суток, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.