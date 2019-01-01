Военные корабли РФ стреляют в Черном море: что случилось

Военные корабли РФ стреляют в Черном море: что случилось

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Фото з відкритих джерел

Военные корабли РФ в очередной раз выполняют ракетные и артиллерийские стрельбы в Черном море. На этот раз экипажи кораблей Крымской и Новороссийской военно-морских баз "приступили к сдаче курсовых задач в соответствии с планом боевой подготовки". Указано, что эти "задачи" экипажи будут выполнять несколько суток, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Указано, что малый противолодочный корабль "Касимов" выполнил ракетные стрельбы зенитно-ракетным комплексом "Оса" по надводным и воздушным целям.

Кроме того, малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", который является носителем крылатых ракет "Калибр", и ракетный катер "Р-60" Крымской ВМБ России провели раздельные артиллерийские стрельбы по морским, береговым, воздушным целям.

"Российские моряки также будут тренировать отработки организации радиационной, химической и биологической защиты корабля и выполнение мероприятий по ведению радиоэлектронной борьбы", — сказано в сообщении.

Военные корабли РФ стреляют в Черном море: что случилось (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Германия готова отправить военные корабли в Черное море в поддержку Украины в рамках сдерживания российской вооруженной агрессии. В этом заверили представители правительства Германии на встрече с заместителем министра обороны Украины Анатолием Петренко.

Источник: ONLINE.UA Теги: Черное море, корабли, РФ, стрільба
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