Готовьтесь: чем Илон Маск планирует удивить человечество

Ілон Маск (фото — flickr.com)

Ровно год назад гениальный изобретатель и инженер Илон Маск запустил в космос ракету сверхтяжелого класса Falcon Heavy. Стоит отметить, что это был настоящий прорыв в космической отрасли. Однако Маск на достигнутом останавливаться не планирует — у него в запасе еще немало новых впечатляющих идей, передает ONLINE.UA.

Что интересно, у SpaceX уже придумали, как снизить стоимость запусков многоразовых ракет-носителей большой грузоподъемности. А это увеличивает шансы человечества к освоению космоса и изучение его не в статусе временного гостя на орбите.

"У человечества сегодня есть 2 основных пути. Первый – мы остаемся на Земле навсегда и тогда неизбежно вымрем. Второй – осваиваем космическое пространство и становимся мультипланетной цивилизацией",– сказал изобретатель, основатель компании SpaceX Илон Маск.

Удачный запуск Falcon Heavy – первый шаг к этому. По словам Маска, чтобы отправить людей на Марс, нужен сверхмощный звездный корабль. Что-то вроде модернизированной версии ракеты Falcon и капсулы Dragon.

Илон Маск — известный изобретатель, основатель компаний SpaceX, PayPal, Neuralink и The Boring Company (PayPal продали в 2002 году за 1,5 млрд долларов; поскольку Маск был совладельцем компании, после оплаты всех налогов он получил около 180 млн долларов). Добился значительных успехов в сфере информационных технологий, ракетостроения и автомобилестроения. Основатель, владелец, генеральный директор и главный инженер SpaceX; главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и глава совета директоров Tesla Inc.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинское издание "Украинская правда" провело весьма интересную акцию с электрокаром Tesla, на которую отреагировал сам CEO Tesla и известный изобретатель Илон Маск.