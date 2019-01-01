В России похвастались успешным испытанием оружия "судного дня"

В России похвастались успешным испытанием оружия "судного дня"

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Фото: mil.ru

В России испытали ядерную энергетическую установку необитаемого аппарата "Посейдон", которым ранее в России угрожали Западу как оружием "судного дня". В оборонно-промышленном комплексе РФ заявили, что в ходе испытаний были подтверждены заявленные характеристики неограниченной дальности его применения и скорости хода более 200 км/ч, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Ранее создатели "Посейдона" уверяли, что атаку этого аппарата невозможно будет отразить, так как на пути к цели он будет непрерывно маневрировать по курсу и глубине. Также сообщалось, что его максимальная сорость будет свыше 200 км/ч, что в разы выше скорости современных атомных подводных лодок, которая составляет 60 км/ч.

Напомним, впервые о создаваемом в России беспилотном подводном аппарате с ядерной энергетической установкой Путин рассказал в начале 2018 года. Тогда он уверял, что "Посейдоны" могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами и будут способны уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки и так далее.

Как сообщал ONLINE.UA, после заявления о выходе из ракетного договора с США, в России пригрозили Европе и НАТО "Посейдоном", который сможет "долететь до цели за полминуты" и "поставить на место американцев и европейцев".

Источник: ONLINE.UA Теги: Россия, ядерное оружие, посейдон, испытания
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