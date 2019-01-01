Нацотбор на "Евровидение-2019": украинцы в восторге от песни трио Freedom jazz

Украинцы готовятся к Национальному отбору на "
"Мы так счастливы наконец поделиться с вами нашим прекрасным творением! CUPIDON, который мы представим на нацотборе на Евровидение — выпорхнул в свет на своих белоснежных крыльях с полной обоймой стрел любви! Так что, открывайте побыстрее ему свои сердца и ушки!", — говорится в сообщении трио Freedom jazz в соцсети.
Украинцам понравилась композиция. Они активно комментируют ее в сети, считая, что песня Freedom jazz достойна победы.
"Песня прекрасная! Финал однозначно!!! И победой тут пахнет!", "Девушки крутые! Достойная заявка!", "Одна из лучших песен на
Евровидение-2019", — пишут пользователи сети.
Ранее свою песню на Нацотбор представил участник KHAYAT. Композиция под названием Ever также понравилась украинцам. Они активно комментируют ее в сети.
"Для меня эта песня фаворит на Нацотборе" Необычная, душевная и магичная", "На фоне других участников эта песня выглядит интересно", "Это звучит необычно, мне нравится. Одна из наиболее интересных заявок на отборе в этом году", "Песня — огонь! Желаю победы", — пишут украинцы.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что букмекеры уже сделали первые прогнозы о победителе Нацотбора Украины на "