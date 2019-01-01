Нацотбор на "Евровидение-2019": украинцы в восторге от песни трио Freedom jazz

Нацотбор на "Евровидение-2019": украинцы в восторге от песни трио Freedom jazz

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Фото: flickr.com

Украинцы готовятся к Национальному отбору на "Евровидение-2019", первый полуфинал которого состоится 9 февраля, а второй пройдет 16 февраля. Участники Нацотбора, который будут бороться за право представлять Украину на международном вокальном конкурсе, в тоже время активно презентуют свои песни. 6 февраля свою песню на Нацотбор представили вокалистки три Трио Freedom jazz, которая привела в восторг поклонников, сообщает ONLINE.UA.

"Мы так счастливы наконец поделиться с вами нашим прекрасным творением! CUPIDON, который мы представим на нацотборе на Евровидение — выпорхнул в свет на своих белоснежных крыльях с полной обоймой стрел любви! Так что, открывайте побыстрее ему свои сердца и ушки!", — говорится в сообщении трио Freedom jazz в соцсети.

Украинцам понравилась композиция. Они активно комментируют ее в сети, считая, что песня Freedom jazz достойна победы.

"Песня прекрасная! Финал однозначно!!! И победой тут пахнет!", "Девушки крутые! Достойная заявка!", "Одна из лучших песен на Евровидение-2019", — пишут пользователи сети.

Ранее свою песню на Нацотбор представил участник KHAYAT. Композиция под названием Ever также понравилась украинцам. Они активно комментируют ее в сети.

"Для меня эта песня фаворит на Нацотборе" Необычная, душевная и магичная", "На фоне других участников эта песня выглядит интересно", "Это звучит необычно, мне нравится. Одна из наиболее интересных заявок на отборе в этом году", "Песня — огонь! Желаю победы", — пишут украинцы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что букмекеры уже сделали первые прогнозы о победителе Нацотбора Украины на "Евровидение-2019".

Источник: ONLINE.UA Теги: Евровидение 2019, нацотбор, Украина, участники, песни, видеоновости
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