В США рассказали, кто может поставить Путина на место

Известный политический обозреватель Том Роган в своей авторской колонке на сайте Washington Examiner заявил, что президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон должны сделать совместное заявление о вероятном ядерном удар в ответ, чтобы остановить главу Кремля, передает ONLINE.UA.

"Такое заявление Трампа необходимо по двум причинам. Во-первых, Россия разрабатывает и развертывает ядерное оружие малой мощности, которое она может использовать в ходе конфликта с вооруженными силами НАТО. Россияне надеются, что это оружие позволит им достигнуть тактического эффекта – то есть уничтожить силы НАТО, не вызвав со стороны альянса ядерной мести", — пишет Роган.

По мнению обозревателя, отсутствие четкой позиции – опасный пробел в безопасности НАТО.

"А президент России Владимир Путин уже успел показать себя мастером в использовании стратегических лазеек. Например, обратите внимание на нарушение российским президентом Договора о ядерных силах средней дальности. Поэтому США должны стать инициаторами в заполнении такого безопасного пробела, поскольку НАТО, вероятно, этого делать не настроено", — добавил эксперт.

В то же время, отмечает Роган, "есть несложный способ противостоять российской угрозе".

"Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон должны сделать совместное заявление о том, что любое ядерное нападение на любого члена НАТО силами или посредниками РФ приведет к соответствующему или даже более серьезному ядерному возмездию. Учитывая, что НАТО сохраняет ядерное стратегическое преимущество над Россией, такое заявление поставит Путина на место", — объясняет автор.

Ранее ONLINE.UА сообщал, как Путин ответил на вопрос о том, как будет выглядеть Россия после него. Он осадил журналиста, заявив, что не собирается покидать кресло президента.