"Пусть Россия наблюдает": украинские военные готовятся к мощному ответу РФ на Азове

Напомним, ранее глава Кабмина Владимир Гройсман заявил, что Украина должна ввести зеркальные меры в ответ на открытую агрессию России и задержания ею украинских кораблей и моряков. Он подчеркнул, что события в Керченском проливе еще раз продемонстрировали, что РФ является агрессором и оккупантом.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты осуждают агрессивные российские действия в Азово-Керченской акватории и поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, он призвал президента Украины Петра Порошенко и главу Кремля Владимира Путина непосредственно принять участие в решении этой ситуации.