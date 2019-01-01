"Пусть Россия наблюдает": украинские военные готовятся к мощному ответу РФ на Азове

"Пусть Россия наблюдает": украинские военные готовятся к мощному ответу РФ на Азове

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Фото: twitter.com

Украинские военные и пограничники провели учения в Мариуполе, чтобы в любой момент быть готовыми противостоять возможной новой агрессии РФ, передает ONLINE.UA со ссылкой на штаб ООС.

По легенде учений, в Азовском море в территориальных водах Украины заметили неизвестный корабль.Помешать нарушителю государственной границы отправились бронекатерная группа и береговая охрана пограничников, к операции привлекли также авиацию.

В районе обучение бронекатера "Гюрза" военные отработали стрельбу из 30-миллиметровых пушек.

"Пусть корабли Российской Федерации наблюдают и убедятся в нашей способности немедленно отреагировать на любые угрозы", — говорит Сергей Наев, командующий Операции объединенных сил.

"Пусть Россия наблюдает": украинские военные готовятся к мощному ответу РФ на Азове (1)

Напомним, ранее глава Кабмина Владимир Гройсман заявил, что Украина должна ввести зеркальные меры в ответ на открытую агрессию России и задержания ею украинских кораблей и моряков. Он подчеркнул, что события в Керченском проливе еще раз продемонстрировали, что РФ является агрессором и оккупантом.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты осуждают агрессивные российские действия в Азово-Керченской акватории и поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, он призвал президента Украины Петра Порошенко и главу Кремля Владимира Путина непосредственно принять участие в решении этой ситуации.

Источник: ONLINE.UA Теги: Азовское море, учения, РФ, корабли
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