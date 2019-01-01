У работа Софии появилась младшая сестра - впечатляющее видео

У работа Софии появилась младшая сестра - впечатляющее видео

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Фото: скриншот відео

Компания Hanson Robotics представила сестру самого умного робота в мире Софии. Разработку тоже назвали София. Она создана специально для развлечений и обучения детей в возрасте 7-13 лет, передает ONLINE.UA со ссылкой на Kickstarter.

Отмечается, что Маленькая София имеет "рост" 35 сантиметров и может ходить, разговаривать, петь, играть в игры и, как и ее старшая сестра, рассказывать шутки.

"С собственным программным обеспечением и подключением к базе учебников Академии AI Hanson, она – уникальный спутник для детей. Разработчики убеждены, что Маленькая София будет вдохновлять детей на учебу через безопасный и интерактивный опыт взаимодействия с роботом", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что над Маленькой Софией работала большая команда инженеров, ученых, робототехников, производителей игрушек, разработчиков персонажей, дизайнеров и экспертов по развитию искусственного интеллекта. К слову, многие из них помогали в разработке работа Софии.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее робот София в эфире одного из украинских телеканалов ответила на вопрос, что она думает о президенте России Владимире Путине и как относится к богу. София призналась, что с главой Кремля пока не знакома.

Источник: ONLINE.UA Теги: робот София, дети, учения
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