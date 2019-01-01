У работа Софии появилась младшая сестра - впечатляющее видео

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Компания Hanson Robotics представила сестру самого умного робота в мире Софии. Разработку тоже назвали София. Она создана специально для развлечений и обучения детей в возрасте 7-13 лет, передает ONLINE.UA со ссылкой на Kickstarter.

Отмечается, что Маленькая София имеет "рост" 35 сантиметров и может ходить, разговаривать, петь, играть в игры и, как и ее старшая сестра, рассказывать шутки.