Просто поразительно: украинские программисты помогают создавать 70% современной музыки в мире

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Украинские программисты офиса компании GlobalLogic выполняют половину работы по созданию самого передового в мире программного обеспечения для звукозаписи Pro Tools американской компании Avid, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Экономическую правду".

Что интересно, украинские инженеры сотрудничают с Avid более десяти лет. Сейчас они разрабатывают для нее всю линейку программного обеспечения. Клиенты Avid — голливудские компании, телестудии, новостные компании. За свои технические продукты Avid получила два "Оскара", награду "Грэмми" и 16 "Эмми".

"Технологии Avid, созданные при участии украинских инженеров, использовали для записи и аранжировки музыки в фильмах "Хоббит", "Мир Юрского периода", " Дедпул-2 ", "Человек-муравей и Оса", в сериале "Игра престолов".Программное обеспечение Avid также использовали для записи альбомов группы Maroon 5, Coldplay, Linkin Park, "Океан Эльзы", "Друга ріка", — сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудничество украинцев с Avid началось с того, что команда из десяти специалистов работала над плагинами для ПО Pro Tools. Программисты создавали специальные эффекты, которые можно накладывать на звук.

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