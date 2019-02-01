Просто поразительно: украинские программисты помогают создавать 70% современной музыки в мире

Просто поразительно: украинские программисты помогают создавать 70% современной музыки в мире

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Фото — flickr.com

Украинские программисты офиса компании GlobalLogic выполняют половину работы по созданию самого передового в мире программного обеспечения для звукозаписи Pro Tools американской компании Avid, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Экономическую правду".

Что интересно, украинские инженеры сотрудничают с Avid более десяти лет. Сейчас они разрабатывают для нее всю линейку программного обеспечения. Клиенты Avid — голливудские компании, телестудии, новостные компании. За свои технические продукты Avid получила два "Оскара", награду "Грэмми" и 16 "Эмми".

"Технологии Avid, созданные при участии украинских инженеров, использовали для записи и аранжировки музыки в фильмах "Хоббит", "Мир Юрского периода", "Дедпул-2", "Человек-муравей и Оса", в сериале "Игра престолов".Программное обеспечение Avid также использовали для записи альбомов группы Maroon 5, Coldplay, Linkin Park, "Океан Эльзы", "Друга ріка", — сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудничество украинцев с Avid началось с того, что команда из десяти специалистов работала над плагинами для ПО Pro Tools. Программисты создавали специальные эффекты, которые можно накладывать на звук.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что специальная система безопасности автомобиля Tesla начнет играть "Токката и фуга ре минор" Иоганна Себастьяна Баха при попытке ограбления авто.

Источник: Економічна правда Теги: музыка, програмісти, GlobalLogic, технологии
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