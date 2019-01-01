МВФ назвал основную цель сотрудничества с Украиной

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Официальный представитель МВФ Джерри Райс в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заявил, что программа сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной нацелена на достижение устойчивого роста экономики страны и повышения уровня жизни ее граждан, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Основная цель нашего сотрудничества — это достижение устойчивого роста экономики Украины и повышение уровня жизни населения. Мы активно поддерживаем экономическую программу Украины и постоянно держим связь с украинской властью", — сказал он, ответив на ремарку журналиста о заявлениях различных политических сил относительно целесообразности сотрудничества с Фондом, которые участились в преддверии выборов.

Кроме того, представитель МВФ напомнил заявление Кристин Лагард по итогам встречи с президентом Петром Порошенко в Давосе в конце января о необходимости ускорения реформ в Украине.

Отметим, что ранее вМВФ представили аналитический отчет по Украине, в котором определили новые задачи для украинской власти, на основании которых будут выплачиваться новые транши по программе кредитования в режиме Stand By.

Ключевыми требованиями обозначены: принятие закона про "сплит", отчет о возвращении активов государственных банков, разделение Государственной фискальной службы, назначения судей Национального антикоррупционного суда, меры НБУ по недокапитализированным банкам, завершение внешнего аудита Национального антикоррупционного бюро.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина получила первый транш по нового программе кредитования МВФ.