Путин приказал охранять Януковича

Віктор Янукович та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что осужденный за государственную измену экс-президент Украины Виктор Янукович пользуется в России государственной охраной по приказу президента РФ Владимира Путина, передает ONLINE.UA со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Государственная охрана предоставляется по решению главы государства", — говорит пресс-секретарь российского президента.

На вопрос, есть ли указ Путина о предоставлении Януковичу охраны, Песков сказал:

"Да, да, он был, когда он (Янукович) въехал (в РФ) как глава (украинского) государства".

Что интересно, Песков не сказал, какая именно структура охраняет Януковича.

"Этого я вам точно сказать не могу. Этого я не знаю, но он охраняется, у него есть государственная охрана", — отметил Песков.

Относительно юридического статуса Януковича Песков сказал, что он въехал в РФ как действующий президент и глава государства Украина, после того, как в этой стране произошел "силовой захват власти". По словам Пескова, Янукович въехал в Россию в качестве президента, однако сейчас он не является президентом Украины, и у него "нет никакого особого или специального статуса" на территории РФ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, о чем говорил Янукович на пресс-конференции 6 февраля 2019 года в Москве.