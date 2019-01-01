Духовный лидер Ирана объяснил, почему пожелал смерти Трампу

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи наконец-то решил объяснить лозунг "Долой США", отметив, что он означает пожелание смерти. Об этом он 8 февраля написал в своем микроблоге в Twitter, передает ONLINE.UA.

"Лозунг "Долой США" означает долой (президента Дональда) Трампа, (помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона и (госсекретаря Майка) Помпео. Это означает смерть для немногих людей, которые руководят этой страной. Мы не имеем ничего против американского народа", — написал Хаменеи.

Кроме того, он убежден, что "режим США является воплощением зла, насилия, создание хаоса и воинственности".

Стоит отметить, что ранее государственный секретарь Майк Помпео призвал усилить санкции против Ирана за разработку Тегераном новых ракет.

Напомним, недавно Совет национальной безопасности США во главе с советником президента Джоном Болтоном обратилась в Пентагон с просьбой разработать возможные варианты нанесения удара по Ирану.