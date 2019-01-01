Духовный лидер Ирана объяснил, почему пожелал смерти Трампу

Духовный лидер Ирана объяснил, почему пожелал смерти Трампу

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Дональд Трамп (фото — flickr.com)
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи наконец-то решил объяснить лозунг "Долой США", отметив, что он означает пожелание смерти. Об этом он 8 февраля написал в своем микроблоге в Twitter, передает ONLINE.UA.
 
"Лозунг "Долой США" означает долой (президента Дональда) Трампа, (помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона и (госсекретаря Майка) Помпео. Это означает смерть для немногих людей, которые руководят этой страной. Мы не имеем ничего против американского народа", — написал Хаменеи.
 
Кроме того, он убежден, что "режим США является воплощением зла, насилия, создание хаоса и воинственности".
 Духовный лидер Ирана объяснил, почему пожелал смерти Трампу (1)
 
Стоит отметить, что ранее государственный секретарь Майк Помпео призвал усилить санкции против Ирана за разработку Тегераном новых ракет.
Напомним, недавно Совет национальной безопасности США во главе с советником президента Джоном Болтоном обратилась в Пентагон с просьбой разработать возможные варианты нанесения удара по Ирану.
Как сообщал ONLINE.UА, ранее президент США Дональд Трамп поругался с премьером Великобритании Терезой Мэй из-за Ирана. Отмечается, что политик позвонила Трампу, когда тот был на борту самолета в Париж, чтобы поздравить его с результатами промежуточных выборов, однако в ответ услышала не слова благодарности, а жесткую критику.
Источник: ONLINE.UA Теги: Дональд Трамп, Иран, Али Хаменеи, угрозы
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