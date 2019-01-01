Путин неожиданно устроил масштабную чистку среди российских силовиков

Президент РФ Владимир Путин уволил с должностей силовых ведомств 11 человек, среди которых девять генералов и два полковника силовых структур и федеральных ведомств, передает ONLINE.UA со ссылкой на указ главы Кремля.
Отмечается, что Путин уволил с должностей ряд чиновников Министерства внутренних дел РФ, Следственного комитета РФ и Министерства чрезвычайных ситуаций РФ. Среди них:
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Генерал-майор полиции Рафаэль Гильманов, который занимал пост заместителя министра внутренних дел Татарстана;
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Генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Диденко, который служил в МЧС;
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Генерал-майор юстиции Ирина Зейберт, которая была старшим помощником председателя Следственного комитета РФ;
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Генерал-майор внутренней службы Александр Кузнецов, заместитель начальника красноярского ГУ МВД;
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Генерал-майор внутренней службы Владимир Никитеев, который возглавлял управление ФСИН по Кировской области;
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Генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев, который руководил управлением СК по Татарстану;
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Генерал-полковник внутренней службы Игорь Одер, который служил в МЧС;
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Генерал-полковник внутренней службы Игорь Панин, который служил в МЧС;
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Генерал-майор полиции Сергей Солопов, начальник антикоррупционного управления московского главка МВД;
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Первый заместитель начальника Южного регионального центра МЧС полковник внутренней службы Николай Басов;
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Первый заместитель председателя Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю полковник юстиции Александр Расстригин.
Стоит отметить, что глава Кремля также сделал ряд назначений в российских правоохранительных органах.
Ранее ONLINE.UА сообщал, что 21 января министры иностранных дел стран ЕС приняли решение о введении санкций против руководителя ГРУ РФ и его заместителя, а также против двух офицеров разведки.