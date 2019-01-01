Путин неожиданно устроил масштабную чистку среди российских силовиков

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин уволил с должностей силовых ведомств 11 человек, среди которых девять генералов и два полковника силовых структур и федеральных ведомств, передает ONLINE.UA со ссылкой на указ главы Кремля.