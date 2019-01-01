Суд в Лондоне принял решение по иску Порошенко против ВВС - первые подробности

Суд в Лондоне принял решение по иску Порошенко против ВВС - первые подробности

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Петро Порошенко (фото — wikipedia.org)

Суд в Лондоне принял решение по иску Петра Порошенко против британской корпорации ВВС в пользу президента Украины. Судья на предварительных слушаниях заявил, что материал журналистов носит однобокий характер, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на PressGazette.

Напомним, в мае 2018 года ВВС выпустила материал о том, что Порошенко якобы заплатил не менее 400 тысяч долларов адвокату Трампа Майклу Коэну за организацию переговоров с президентом США, которые состоялись в 2017 году. В администрации украинского главы назвали этот материал "откровенной ложью, клеветой и фейком" и потребовали опровержения информации. Но в ВВС отказались извиняться и публиковать опровержение.

На предварительных слушаниях в Высоком суде Лондоне представители ВВС утверждали, что в материалах не было никаких указаний на то, что Порошенко знал о платеже. Поэтому материал они не считают клеветой. Судья, выслушав аргументы обеих сторон, постановил, что ВВС подали свой материал и сопутствующие аргументы абсолютно однобоко и что "обычный разумный зритель/читатель" не нашел бы никаких оснований считать, будто Порошенко к этой взятке непричастен.

Кроме того, судья Никклин отказал ВВС в получении разрешения на обжалование его решения.

Адвокаты Порошенко пообещали в ближайшее время прокомментировать решение суда.

Ранее ONLINE.UA сообщал о деталях иска Порошенко против ВВС.

Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, иск, суд, решение, клевета
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