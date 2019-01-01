Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 февраля на ONLINE.UA

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 февраля на ONLINE.UA

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На этой неделе уделите внимание семье и близким. О том, как правильно планировать свое время Вы можете узнать в астрологическом гороскопе на неделю с 11 по 17 февраля 2018 года для всех знаков зодиака на ONLINE.UA.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 февраля 2018 года Овен ♈

Для Овнов наступает благоприятное время для обучения и укрепления физической формы. Но на работе могут быть дополнительные нагрузки, от которых не стоит отказываться. Посвятите все свободное время себе, а выходные проведите с друзьями, в компании с которыми Вы сможете завязать новые важные знакомства.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 февраля 2018 года Телец ♉

Начало недели не благоприятно для подписания договоров и проведения важных встреч, лучше это все отложить на четверг. Эгоизм Тельцов помогает им в решении проблем, однако пришло время измениться, чтобы улучшить взаимоотношения с окружающими.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 февраля 2018 года Близнецы ♊

Для Близнецов эта неделя будет напряженной на работе и дома. Возможны скандалы с коллегами и близкими людьми. Избавиться от негатива поможет спорт. Выходные проведите со второй половинкой за общей работой по дому — так вы сможете наладить отношения и улучшить свое физическое и психологическое состояние.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 февраля 2018 года Рак ♋

Вас ждут небольшие финансовые поступления, но затраты лучше направить в правильное русло — покупки для семьи и благоустройства дома. В середине недели Вы можете оказаться в центре небольшого скандала, но не стоит принимать это близко к сердцу.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 февраля 2018 года Лев ♌

Для Львов на этой неделе наступает благоприятный период для начала здорового образа жизни. Вам нужно избегать излишних физических и эмоциональных нагрузок, так как есть риски возникновения проблем со здоровьем. На конец недели можно запланировать путешествие или посещение каких-либо мероприятий — они принесут Вам незабываемые ощущения и эмоции.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 февраля 2018 года Дева ♍

На этой неделе Вас ждут небольшие финансовые трудности, но Вы с легкостью преодолеете все сложности и к концу недели все исправите. Если Вы планируете совершить крупные покупки, лучше отложите на выходные. Старайтесь больше времени провести с близкими.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 февраля 2018 года Весы ♎

Самое время вспомнить про нереализованные проекты и дать им новую жизнь. Стремитесь работать в команде, чтобы достичь лучших результатов. Для всех финансовых дел эта неделя подойдет лучше всего. На выходных займитесь активным отдыхом.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 февраля 2018 года Скорпион ♏

Вам стоит начать экономить, стремитесь максимально сократить свои расходы, к концу недели ситуация может измениться в лучшую сторону. Старайтесь взять себя в руки и избежать всплесков негативных эмоций, это пойдет на пользу как дома, так и на работе. Сосредоточьте свое внимание на отношениях с близкими.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 февраля 2018 года Стрелец ♐

Сейчас самое время задуматься о том, что Вы ждете от отношений и разобраться в себе. Новые знакомства не приведут к серьезным отношениям. Часть сбережений можно потратить на полезные покупки для дома. На выходных забудьте о работе и хорошенько отдохните.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 февраля 2018 года Козерог ♑

Если Вы собирались отправиться в путешествие, то эта неделя самая подходящая, Козерогов будет сопутствовать удача, а также на Вашем пути будут встречаться добрые и приятные люди. Крупные покупки и приобретения лучше отложить на потом. А на работе Вас ждут некоторые изменения.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 февраля 2018 года Водолей ♒

Для Вас эта неделя будет благополучной. Вы сможете поднять себе настроение прогулкой по магазинам, благодаря улучшениям в вопросе финансов. Общение с людьми будет легким и полезным для Вас. На выходных лучше заняться отдыхом и планированием будущего.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 февраля 2018 года Рыбы ♓

Эта неделя благоприятна для достижения новых высот на работе. Вы с легкостью завершите работу над старыми проектами и сразу же возьметесь за новые. В конце недели Вы получите вознаграждение за проделанную работу. Не смотря на такой успех, звезды все же рекомендуют пересмотреть свой распорядок дня, чтобы сделать его более эффективным.

Источник: ONLINE.UA Теги: гороскоп на неделю, гороскоп лев, гороскоп овен, гороскоп близнецы, гороскоп весы, гороскоп скорпион, гороскоп дева, гороскоп водолей, гороскоп козерог, гороскоп рыбы, гороскоп телец, гороскоп стрілець, гороскоп рак
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