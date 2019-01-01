Глава ОБСЕ возмутительно отреагировал на запрет россиянам наблюдать за выборами в Украине

Глава ОБСЕ возмутительно отреагировал на запрет россиянам наблюдать за выборами в Украине

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Фото: flickr.com

Власти Украины должны найти решения, которые позволили бы допустит россиян наблюдать за президентскими выборами в Украине в 2019 году.

Об этом заявил глава МИД Словакии и председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак во время телефонного разговора с главой МИД Павлом Климкиным, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу МИД Словакии.

Отмечается, что Лайчак "глубоко сожалеет" по поводу решения Верховной рады запретить граждан РФ выступать в роли наблюдателей ОБСЕ на выборах президента. Он уверил, что словацкое председательство в ОБСЕ поддерживает Украину, но считает, что официальный Киев должен разрешить аккредитацию всех наблюдателей ОБСЕ.

"Независимость, нейтралитет и профессионализм наблюдения Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека на выборах президента Украины имеют решающее значение. Ходатайство БДИПЧ об аккредитации всех его наблюдателей наилучшим образом отвечает интересам ОБСЕ, Украины и ее народа", — заявил Лайчак в разговоре с Климкиным.

Он призвал, чтобы руководители Украины "продолжили поиски возможных решений, которые позволили бы провести аккредитацию всех наблюдателей БДИПЧ, включая граждан РФ, на президентских выборах 2019 года".

Следует напомнить, что ранее директор БДИПЧ ОБСЕ Ингбйорг Сольрун Гисладоттир в письме к МИД выразила глубокое разочарование в связи с принятием украинским парламентом закона, который запретил россиянам наблюдать за президентскими выборами в Украине. Она заявила, что неприятно удивилась этому беспрецедентному решению, которое противоречит обязательством всех государств-участников приглашать наблюдателей от любых других государств-участников ОБСЕ, которые могут пожелать наблюдать за ходом выборов в той мере, в которой это разрешено законом.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Раймер сообщил, что двое россиян будут исключены из списка долгосрочных наблюдателей на украинских выборах в связи с отказом Киева в их аккредитации.

Источник: ONLINE.UA Теги: ОБСЕ, Президентские выборы 2019, русские, наблюдатели, запрет, Мирослав Лайчак, Украина
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