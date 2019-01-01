"Не шутите с Крымом": оккупанты испугались ракетных учений Украины

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Украине пора "умерить свой военный пыл" и "не шутить с Крымом".

Об этом заявил так называемый "первый вице-спикер парламента Крыма" Ефим Фикс, комментируя грядущие ракетные учения Украины у границы с полуостровом, передает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.

Фикс считает "провокацией" решение Киева провести ракетные учения по боевой стрельбе ЗРК Бук-М1, ЗРС С-125 , С-300 П/ПО/В1. Он дерзко призвал украинские власти "не шутить с Крымом", иначе последует ответ от России.

"Каждое государство имеет право проводить учения вооруженных сил в рамках стоящих перед ним задач, но то, что они проводят учения у границ России, у границ Крыма, говорит о том, что эти провокаторы никак не могут успокоиться. Им пора уже умерить свой военный порыв и попытки спровоцировать Россию на ответные действия", — заявил Фикс.

В то же время российский сенатор Сергей Цеков сравнил грядущие военные учения Украины с "детской потехой". Он считает, что никакой реальной угрозы для оккупированного Крыма эти учения не несут.

Ранее стало известно, что в Украине на 2019 год запланировано проведение четырех учений с боевой стрельбой из зенитно-ракетных комплексов и зенитно-ракетных систем. Первые ракетные учения состоятся в феврале на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области вблизи Крыма.

"Планируем провести еще более масштабные, чем в прошлом году, учения. Речь идет о боевых стрельбах со сводными зенитными ракетными полками "Бук-М1" и " С-300 П", — сообщал начальник зенитных ракетных войск Украины Юрий Ставский, отметив, что эти учения связаны с угрозами со стороны России.

Как сообщал ONLINE.UA, Россия регулярно запускает в оккупированном Крыму "Триумфы" и "Панцыри, готовясь к воздушной атаке.