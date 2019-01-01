Это может произойти: в Чехии сделали громкое заявление о размещении ракет США

Если ситуация в области безопасности в Европе ухудшится в результате прекращения действия ракетного договора между США и Россией, то в Чехии могут появиться американские ракеты.
Об этом заявил министр обороны Чехии Лубомир Метнар, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на газету Pravo.
Глава чешского Минобороны допускает, что вопрос о размещении ракет СШа в Чехии могут поднять уже летом 2019 года, когда уже истечет полугодовалый период, в течение которого Москва и Вашингтон смогут возобновить действие соглашения.
"Не исключаю, что в НАТО могут начаться дебаты о размещении на чешской территории элементов американской системы ПРО", — подчеркнул Метнар.
Он добавил, что пока "расклад сил не изменился", так как угроза безопасности из-за разрыва ДРСМД не возросла. Метнар также выразил сожаление по поводу решения Вашингтона и Москвы приостановить свои обязательства по ракетному договору.
Напомним, еще в начале
Следует добавить, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс отреагирует в случае, если Россия не вернется к исполнению ДРСМД. Говоря о возможности размещения американских ракет в Европе, он указал, что там уже находятся российские
Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава штаба ВМС США обратился с призывом к властям нанести первыми удар по России в нескольких регионах.