Это может произойти: в Чехии сделали громкое заявление о размещении ракет США

Это может произойти: в Чехии сделали громкое заявление о размещении ракет США

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Фото: pixabay.com

Если ситуация в области безопасности в Европе ухудшится в результате прекращения действия ракетного договора между США и Россией, то в Чехии могут появиться американские ракеты.

Об этом заявил министр обороны Чехии Лубомир Метнар, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на газету Pravo.

Глава чешского Минобороны допускает, что вопрос о размещении ракет СШа в Чехии могут поднять уже летом 2019 года, когда уже истечет полугодовалый период, в течение которого Москва и Вашингтон смогут возобновить действие соглашения.

"Не исключаю, что в НАТО могут начаться дебаты о размещении на чешской территории элементов американской системы ПРО", — подчеркнул Метнар.

Он добавил, что пока "расклад сил не изменился", так как угроза безопасности из-за разрыва ДРСМД не возросла. Метнар также выразил сожаление по поводу решения Вашингтона и Москвы приостановить свои обязательства по ракетному договору.

Напомним, еще в начале 2000-х годов США выступали с инициативой развертывания глобальной системы ПРО в Чехии. Но от этой идеи пришлось отказаться из-за протестов чешской общественности.

Следует добавить, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс отреагирует в случае, если Россия не вернется к исполнению ДРСМД. Говоря о возможности размещения американских ракет в Европе, он указал, что там уже находятся российские SSC-8, способные нести ядерный заряд и нарушающие соглашение.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава штаба ВМС США обратился с призывом к властям нанести первыми удар по России в нескольких регионах.

Источник: ONLINE.UA Теги: Чехия, ракети, США, НАТО, ДРСМД
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