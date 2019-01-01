Впечатляющие кадры: Hubble сделал новые снимки ледяных гигантов

Фото: commons.wikimedia.org

Телескопу Hubble удалось сделать новые впечатляющие снимки ледяных гигантов Нептуна и Урана. На кадрах запечатлены огромное белое облако, расположенное на северном полюсе Урана, а также крупный темный шторм в северном полушарии Нептуна, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт NASA.

Ученые уже прокомментировали новые уникальные фото, сделанные телескопом Hubble. Они считают, что "полярная шапка" из облаков на Уране стала ярче в результате сезонных изменений в атмосферном потоке планеты. Они также обратили внимание, что рядом с "полярной шапкой" на изображении заметно менее крупное яркое облако метанового льда.

На снимке Нептуна виден темный антициклон, появившийся в южном полушарии планеты. Это четвертый антициклон, который наблюдает Hubble. Рядом со штормом наблюдаются яркие "облака-компаньоны", которые формируются при движении вверх воздушного потока, встречающегося с вихрем, из-за чего начинается образование кристаллов метанового льда. Похожие облака образуются и на Земле над горами.

В NASA подчеркнули, что в последний раз такие близкие снимки Нептуна и Урана получали только в 1986 и 1989 годах, когда мимо ледяных гигантов пролетал аппарат "Вояджер 2". Но те снимки не позволяли изучать сезонные изменения в атмосфере Урана и Нептуна. Поэтому исследователи используют телескоп "Хаббл", снимки которого позволяют проследить за динамикой атмосферных процессов на этих планетах.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее NASA показало новое зрелищное видео с Юпитера.