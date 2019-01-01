В НАТО готовы отказаться от ядерного оружия, но при одном условии

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Североатлантический альянс откажется от ядерного оружия только после того, как это сделают Россия и Китай.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Berliner Morgenpost.

"Цель НАТО — мир без ядерного оружия. Но мир не станет безопаснее, если НАТО избавится от всего своего ядерного оружия, в то время как Россия, Китай и другие страны сохранят или расширят свои ядерные арсеналы", — заявил Столтенберг.

Ранее он выступал против начала гонки вооружений, которая может возникнуть после выхода США и России из ракетного договора ДРСМД. В тоже время Столтенберг исключал, что из-за ракетного конфликта в Европе появится больше ядерных вооружений.

Тогда же Столтенберг напоминал, что во время холодной войны в Европе были "сотни единиц ядерного оружия", а также в состоянии готовности находились "огромные силы". Но сегодня ситуация в Европе, по утверждению генсека НАТО, другая — с более низким уровнем конфронтации, но высоким уровнем непредсказуемости.

Кроме этого Столтенберг указывал, что НАТО будет избегать любых опасных ситуаций в связи с ракетными стрельбами России в Норвежском море в зоне, близкой к району учений альянса. Сами стрельбы он назвал "достаточно обычным делом", и выразил надежду, что "действия России будут профессиональны".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что НАТО увеличивает сроки пребывания военных кораблей в Черном море — с 80 до 120 суток.