Главарь "ДНР" выдал указ по президентским выборам в Украине: фото "секретного" документа

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Кремль ведет мощную пропагандистскую программу на территориях ОРДЛО перед президентскими выборами в Украине. Это подтверждает "секретный" указ главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина, который попал в сеть.

Фото указа Пушилина по выборам в Украине обнародовал в Facebook офицер ВСУ с позывным "Ночной Сталкер", сообщает ONLINE.UA.

В его сообщении сказано, что "секретный" указ Пушилина в очередной раз подтверждает тезис о том, что "РФ и недореспублики согласны на любого президента Украины, кроме действующего". В частности, в указе Пушилин требует "обеспечить целенаправленную работу по информационным вбросам с подписью конкретно указанных должностных лиц ВСУ", делая при этом основной упор на якобы недовольство личного состава политикой, которую проводит действующий президент Украины, и категорический отказ голосовать за него на предстоящих выборах.

В своем указе Пушилин приказал брать пример с документа "заместителя начальника управления народной милиции ДНР" Эдуарда Басурина по дискредитации полковника ВСУ, а ему "за творческий подход" вынес поощрение в виде денежной премией в размере 3 окладов месячного денежного содержания.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее председатель Службы внешней разведки Егор Божок сообщает, что власти РФ дополнительно выделили своим спецслужбам 350 миллионов долларов для реализации подрывной деятельности в Украине в 2019 году.