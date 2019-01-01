Главарь "ДНР" выдал указ по президентским выборам в Украине: фото "секретного" документа

Главарь "ДНР" выдал указ по президентским выборам в Украине: фото "секретного" документа

  |  Проиcшествия   |   Читати українською
Фото з відкритих джерел

Кремль ведет мощную пропагандистскую программу на территориях ОРДЛО перед президентскими выборами в Украине. Это подтверждает "секретный" указ главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина, который попал в сеть.

Фото указа Пушилина по выборам в Украине обнародовал в Facebook офицер ВСУ с позывным "Ночной Сталкер", сообщает ONLINE.UA.

Главарь "ДНР" выдал указ по президентским выборам в Украине: фото "секретного" документа (1)

Главарь "ДНР" выдал указ по президентским выборам в Украине: фото "секретного" документа (2)

В его сообщении сказано, что "секретный" указ Пушилина в очередной раз подтверждает тезис о том, что "РФ и недореспублики согласны на любого президента Украины, кроме действующего". В частности, в указе Пушилин требует "обеспечить целенаправленную работу по информационным вбросам с подписью конкретно указанных должностных лиц ВСУ", делая при этом основной упор на якобы недовольство личного состава политикой, которую проводит действующий президент Украины, и категорический отказ голосовать за него на предстоящих выборах.

В своем указе Пушилин приказал брать пример с документа "заместителя начальника управления народной милиции ДНР" Эдуарда Басурина по дискредитации полковника ВСУ, а ему "за творческий подход" вынес поощрение в виде денежной премией в размере 3 окладов месячного денежного содержания.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее председатель Службы внешней разведки Егор Божок сообщает, что власти РФ дополнительно выделили своим спецслужбам 350 миллионов долларов для реализации подрывной деятельности в Украине в 2019 году.

Источник: ONLINE.UA Теги: Россия, пропаганда, информационная война, ДНР, указ, Денис Пушилин, ОРДЛО, Президентские выборы 2019
Новости других СМИ
На Донбассе прошли мощные бои: трое бойцов ВСУ ранены, у врага немалые потери
На Донбассе прошли мощные бои: трое бойцов ВСУ ...
Ситуация на Донбассе обострилась: ВСУ понесли потери, но мощно ответили врагу
Ситуация на Донбассе обострилась: ВСУ понесли п...
ВСУ разгромили боевиков на Донбассе: враг понес большие потери
ВСУ разгромили боевиков на Донбассе: враг понес...
Полиция нашла мертвой известную модель
Полиция нашла мертвой известную модель
Боевики усилили наступление на Донбассе, но понесли потери - штаб ООС
Боевики усилили наступление на Донбассе, но пон...
Боевики ранили двух бойцов ВСУ на Донбассе: украинские защитники жестко ответили врагу
Боевики ранили двух бойцов ВСУ на Донбассе: укр...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги