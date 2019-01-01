"Остудит горячие головы в США": в России снова угрожают оружием судного дня

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Уже летом 2019 года в России начнутся испытания подводного аппарата "Посейдон", способного нести ядерные боеголовки. Во время "ходовых испытаний" оружие "судного дня" будет выстреливать в море со специального берегового стенда, так как штатный носитель для него еще не готов, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что "Посейдон" можно назвать аппаратом "судного дня", так как он получил очень хорошие характеристики.

"Он использует ядерную энергетическую установку с практически неограниченным радиусом действия. Кроме того, его скорость будет достигать порядка 200 км/ч, а это чуть меньше известной российской торпеды "Шквал". При этом он сможет работать на такой глубине, на которой не работает ни одна атомная подводная лодка", — заявил эксперт.

Эксперт уверен, что "Посейдон" станет сдерживающим фактором для Вашингтона и "остудит горячие головы в США".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в России уже пригрозили Западу оружием "судного дня", которое успешно прошло первые испытания.