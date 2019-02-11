Ситуация на Донбассе обостряется - боевики бьют из минометов

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов — в районе города Авдеевка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Опытное. Из минометов калибра 82 мм — вблизи села Гнутово, из стрелкового оружия — возле города Красногоровка", — подчеркнули в штабе.
Из крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Старый Айдар, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — возле населенного пункта Светлодарск.
По данным разведки, 10 февраля один оккупант уничтожен и двое ранены.
В течение текущих суток враг огонь не открывал.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что США поставили жесткий ультиматум России по Украине.