Ситуация на Донбассе обостряется - боевики бьют из минометов

Ситуация на Донбассе обостряется - боевики бьют из минометов

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Фото: скріншот відео

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов — в районе города Авдеевка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Опытное. Из минометов калибра 82 мм — вблизи села Гнутово, из стрелкового оружия — возле города Красногоровка", — подчеркнули в штабе.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — дважды вблизи поселка Южное, из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия — в районе села Крымское.

Из крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Старый Айдар, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — возле населенного пункта Светлодарск.

По данным разведки, 10 февраля один оккупант уничтожен и двое ранены.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что США поставили жесткий ультиматум России по Украине.

Источник: ONLINE.UA Теги: Донбасс, боевики, ВСУ, обстрелы
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