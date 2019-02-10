Президентские выборы 2019: чего украинцам ждать от Путина

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Старший британский журналист и вице-президент Центра анализа европейской политики (CEPA) в Вашингтоне Эдвард Лукас прогнозирует, что Россия использует все возможные тактики, чтобы повлиять на выборы в Украине, которые состоятся 31 марта. Что интересно, даже российские специалисты не знают, как украинцы отреагируют на такое давление со стороны Владимира Путина, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Апостроф".

"Кибератаки – это, например, хакерские атаки и утечки данных, при которых используют очень примитивные техники, чтобы просто закинуть информацию в информационную среду для искажения общественного мнения, чтобы запутать людей", — говорит Лукас.

По его мнению, вполне возможен взлом оборудования для выборов, чтобы РФ смогла вмешаться в электронные процессы подсчета голосов.

"Есть и подрывные кибератаки, которые поражают ключевую национальную инфраструктуру на выборах, чтобы запугать и отвлечь людей. У России есть потенциал на всех трех фронтах. Однако, думаю, что Украина имеет хорошую защиту", — говорит эксперт.

Лукас также убежден, что Путин может прибегнуть и к более серьезным методам воздействия.

"Россия может прибегнуть к экономическому, энергетическому ударам, увеличению военного давления, вероятно, в Азовском море. Но проблема для России в том, что они не знают, как на это отреагируют украинцы. То есть Россия может давить, но не знают наверняка, каким будет результат этого давления", — добавил журналист.

Ранее ONLINE.UА сообщал, как Путин ответил на вопрос о том, как будет выглядеть Россия после него. Он осадил журналиста, заявив, что не собирается покидать кресло президента.