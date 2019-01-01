"Россия заплатит": Британия сделала громкое предупреждение Кремлю

"Россия заплатит": Британия сделала громкое предупреждение Кремлю

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Фото: pixabay.com

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в своей речи о Brexit собирается предупредить Россию о том, что она должна заплатить за свои провокационные действия. Отрывки из его будущего выступления приводит агентство Press Association, передает ONLINE.UA.

"НАТО должно разработать возможности преодолевать те провокации, которые Россия устраивает в отношении нас. Подобные действия со стороны России будут дорого стоить", — говорится в речи министра.

О каких именно действиях России идет речь в речи не отмечается.

Глава Минобороны также планирует рассказать про тесные военные отношения между США и Британией и поддержит призыв американского лидера Дональда Трампа к странам-членам НАТО увеличить расходы на оборону для борьбы с российскими провокациями. Вильямсон планирует заявить, что союзники должны быть готовы к использованию жесткой силы для защиты своих интересов.

"Если просто говорить и не действовать, то есть риск, что наша страна будет восприниматься не опаснее чем бумажный тигр", – заявит Уильямсон.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее власти Великобритании заявили, что Россия вошла в ряд врагов, поскольку находится в постоянном противостоянии с Западом. Кроме того, Лондон предупредил Москву, чтобы та не недооценивали решимость и возможности, которые есть у Соединенного Королевства и его союзников.С данным заявлением выступил руководитель британской службы внешней разведки МІ6 Алекс Янгер.

Источник: ONLINE.UA Теги: Британия, Минобороны, РФ, провокации
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