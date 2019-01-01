"Хотят оторвать от нас Беларусь": Россия пожаловалась на Запад

Олександр Лукашенко та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Запад ведет многолетнюю работу по "отрыву" Белоруссии от России с тем, чтобы использовать ее как плацдарм для давления на РФ. С таким неоднозначным заявлением выступил посол Москвы в Минске Михаил Бабич, передает ONLINE.UA со ссылкой на RT.

Дипломат уверяет, что работа Запада нацелена на то, чтобы разорвать вековые связи между народами.

"Сначала посеять недоверие, затем довести их до вражды, оторвать эту территорию от России — в гуманитарном, идеологическом и экономическом плане", — сказал Бабич.

Бабич добавил, что Запад намерен в дальнейшем использовать Беларусь как плацдарм для давления на Россию.

При этом российский посол отметил, что Запад не давит на Беларусь, однако ведет "хорошо спланированную, организованную, системную и многолетнюю добросовестную работу", выделяя миллионы долларов и евро через различные НПО в сферу образования, культуры, гуманитарных проектов.

Вместе с тем посол отметил, что позиция президента Беларуси и его народа якобы не позволит разыграть украинский или венесуэльский сценарий".

"В течение 25 лет они доказывали конкретными делами, поступками, результатами работы, что курс на интеграцию с Россией, на расширение нашего сотрудничества в экономической, гуманитарной, языковой сферах — это стратегический курс Минска... Конечно, попытки "пробовать на зуб" (Беларусь — ред.) будут делаться, и в этом президент Беларуси, безусловно, прав. Но сегодня политическое руководство этой страны очень четко осознает риски и прилагает необходимые усилия в этой части", — добавил он.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко обвинил Россию в поставках оружия из ОРДЛО в Беларусь.