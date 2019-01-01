Ученые прогнозируют глобальную экологическую катастрофу

Ученые прогнозируют глобальную экологическую катастрофу

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Фото — flickr.com

Австралийские ученые выступили с неутешительным прогнозом. Они убеждены, что Землю ждет экологическая катастрофа, передает ONLINE.UA со ссылкой на Phys.org.

Отмечается, что исследователи проанализировали информацию из 70 баз данных во всем мире, собранную в течение века. Они обнаружили, что ежегодно биомасса насекомых в мире уменьшается на 2,5 процента.

"Главными причинами гибели насекомых является уничтожение ареалов их проживания за счет роста городов и сельскохозяйственных угодий, использование пестицидов и ядов. Это приводит к тому, что численность 50% всех видов насекомых быстро сокращается, около трети вскоре вымрет.Насекомые являются ключевым звеном в пищевой цепочке и в опылении растений",— сказано в сообщении.

Ученые объясняют, что снижение их численности приведет к катастрофическому коллапсу экосистем. Так, за 30 лет в Европе из-за сокращения популяции насекомых на 80% количество птиц уменьшалась на 400 миллионов особей.

Чтобы остановить этот процесс — нужно максимально отказаться от использования инсектицидов и пестицидов.

Как сообщал ONLINE.UA ранее, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Дмитрий Тымчук сообщил, что в оккупированном Россией Крыму близ Керчи назревает новая угроза экологической катастрофы.

Источник: ONLINE.UA Теги: екологічна катастрофа, Світ, ученые, насекомые
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