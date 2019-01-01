Ситуация на Донбассе обостряется - среди бойцов ВСУ есть раненые

Ситуация на Донбассе остается сложной, однако контролируемой. За прошедшие сутки боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. 1 украинский военный получил ранения.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наших защитников из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Хутор Свободный, стрелкового оружия — в районе населенного пункта Станица Луганская.Из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи поселка Майское, противотанкового ракетного комплекса и вооружения боевой машины пехоты
БМП-2— в районе населенного пункта Богуславское", — подчеркнули в штабе.
"Характер разрушений уточняется украинской стороной Совместного центра координации и контроля", — заявили в пресс-центре.
По данным разведки, 12 февраля 3 оккупантов уничтожены и еще 3 ранены.
В течение текущих суток враг огонь не открывал.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине прокомментировали мирный "план Сайдика" по Донбассу.