Ситуация на Донбассе обостряется - среди бойцов ВСУ есть раненые

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Ситуация на Донбассе остается сложной, однако контролируемой. За прошедшие сутки боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. 1 украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наших защитников из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Хутор Свободный, стрелкового оружия — в районе населенного пункта Станица Луганская.Из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи поселка Майское, противотанкового ракетного комплекса и вооружения боевой машины пехоты БМП-2 — в районе населенного пункта Богуславское", — подчеркнули в штабе.

Также указано, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" утром 12 февраля, зафиксированы обстрелы населенного пункта Широкино с миномету калибра 82 мм, мина попала в жилой дом.

"Характер разрушений уточняется украинской стороной Совместного центра координации и контроля", — заявили в пресс-центре.

По данным разведки, 12 февраля 3 оккупантов уничтожены и еще 3 ранены.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине прокомментировали мирный "план Сайдика" по Донбассу.