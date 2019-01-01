Ситуация на Донбассе обостряется - среди бойцов ВСУ есть раненые

Ситуация на Донбассе обостряется - среди бойцов ВСУ есть раненые

  |  Украина   |   Читати українською
Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Ситуация на Донбассе остается сложной, однако контролируемой. За прошедшие сутки боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. 1 украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наших защитников из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Хутор Свободный, стрелкового оружия — в районе населенного пункта Станица Луганская.Из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи поселка Майское, противотанкового ракетного комплекса и вооружения боевой машины пехоты БМП-2 — в районе населенного пункта Богуславское", — подчеркнули в штабе.

Также указано, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" утром 12 февраля, зафиксированы обстрелы населенного пункта Широкино с миномету калибра 82 мм, мина попала в жилой дом.

"Характер разрушений уточняется украинской стороной Совместного центра координации и контроля", — заявили в пресс-центре.

По данным разведки, 12 февраля 3 оккупантов уничтожены и еще 3 ранены.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине прокомментировали мирный "план Сайдика" по Донбассу.

Источник: ONLINE.UA Теги: Донбасс, обстрелы, боевики, ВСУ
Новости других СМИ
В Одессе стартовал проект восстановления старинных дверей и ворот
В Одессе стартовал проект восстановления старин...
"Это абсолютно возможно": преемница Меркель выступила с громким заявлением
"Это абсолютно возможно": преемница М...
"Война в Украине открыла нам глаза": в США рассказали, где Путин может открыть второй фронт
"Война в Украине открыла нам глаза": ...
Больше никогда: Лукашенко дал Путину неожиданное обещание
Больше никогда: Лукашенко дал Путину неожиданно...
Президентские выборы 2019: эксперт объяснила, с чем связано рекордное количество кандидатов
Президентские выборы 2019: эксперт объяснила, с...
Кремль цинично ответил США на требование вернуть Крым Украине
Кремль цинично ответил США на требование вернут...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи