Германия: одного звонка Путина достаточно, чтобы дать доступ на Донбасс

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойзген на заседании Совета безопасности ООН заявил, что достаточно одного звонка президента России Владимира Путина, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ получила беспрепятственный доступ на оккупированный Донбасс, передает ONLINE.UA со ссылкой на "УНИАН".

"Этот режим прекращения огня никогда не состоялся, потому что российские военные были на самом деле правы: они не были способны взять Дебальцево до того времени, который был указан в договоре, и им понадобилось несколько дней. Поэтому вместо того, чтобы был режим прекращения огня, российские военные продолжали, пока они наконец не оккупировали Дебальцево", – сказал Хойзген.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что Германия и Франция продолжают быть активными и поддерживать в Нормандском формате все усилия с целью установления режима прекращения огня и нахождению решения.

"Мы также готовы поддержать миссию ООН, которая обсуждалась. Мандат, предложенный для нее Россией, что миротворцы ООН должны защищать СММ ОБСЕ, – я думаю, что это шутка, поскольку для того, чтобы они имели свободный доступ и передвижение, – для этого понадобится лишь один телефонный звонок от российского президента... Мы готовы к (миротворцам) ООН, но она (организация) должна иметь серьезную миссию ", — добавил он.

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