В ЕС согласовали важный проект по "Северному потоку-2"

В ЕС согласовали важный проект по "Северному потоку-2"

  |  Мир   |   Читати українською
Фото: pixabay.com

Представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии в ночь на среду в Страсбурге согласовали проект поправок к газовой директивы ЕС, которые касаются проекта "Северный поток-2", передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ЕК.

Отмечается, что главной целью поправок является совершенствование существующей газовой директивы и обеспечения того, чтобы принципы энергетического законодательства ЕС (доступ третьих сторон, регулирования тарифов, разделения собственности и прозрачность) применялись ко всем газопроводов до и из третьих стран.

"Сегодняшняя договоренность соответствует этой цели. Она гарантирует, что положения газовой директивы применяются на территории ЕС (суша и море) и обеспечивают эффективный надзор за применением правил внутреннего рынка ЕС национальными органами, которые контролируются Комиссией. Это важный шаг к прозрачному и конкурентоспособному внутреннему газовому рынку ЕС, где все поставщики действуют в соответствии с правилами ЕС", — говорится в сообщении.

В ЕК отмечают, что новые правила повысят конкуренцию между поставщиками газа и увеличат энергетическую безопасность во всем ЕС.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее в Германии признали, что Северный поток-2 можно остановить санкциями США, которые американские власти намерены ввести против специализированных компаний, без уникальных технологий которых строительство будет невозможно. Но немецкие власти угрожают ответом США.
Источник: ONLINE.UA Теги: ЕС, Проект, РФ, Північний потік -2
Новости других СМИ
В Одессе стартовал проект восстановления старинных дверей и ворот
В Одессе стартовал проект восстановления старин...
"Это абсолютно возможно": преемница Меркель выступила с громким заявлением
"Это абсолютно возможно": преемница М...
"Война в Украине открыла нам глаза": в США рассказали, где Путин может открыть второй фронт
"Война в Украине открыла нам глаза": ...
Больше никогда: Лукашенко дал Путину неожиданное обещание
Больше никогда: Лукашенко дал Путину неожиданно...
Президентские выборы 2019: эксперт объяснила, с чем связано рекордное количество кандидатов
Президентские выборы 2019: эксперт объяснила, с...
Кремль цинично ответил США на требование вернуть Крым Украине
Кремль цинично ответил США на требование вернут...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи