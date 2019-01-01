В ЕС согласовали важный проект по "Северному потоку-2"

Фото: pixabay.com

Представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии в ночь на среду в Страсбурге согласовали проект поправок к газовой директивы ЕС, которые касаются проекта "Северный поток-2 ", передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ЕК.

Отмечается, что главной целью поправок является совершенствование существующей газовой директивы и обеспечения того, чтобы принципы энергетического законодательства ЕС (доступ третьих сторон, регулирования тарифов, разделения собственности и прозрачность) применялись ко всем газопроводов до и из третьих стран.

"Сегодняшняя договоренность соответствует этой цели. Она гарантирует, что положения газовой директивы применяются на территории ЕС (суша и море) и обеспечивают эффективный надзор за применением правил внутреннего рынка ЕС национальными органами, которые контролируются Комиссией. Это важный шаг к прозрачному и конкурентоспособному внутреннему газовому рынку ЕС, где все поставщики действуют в соответствии с правилами ЕС", — говорится в сообщении.

В ЕК отмечают, что новые правила повысят конкуренцию между поставщиками газа и увеличат энергетическую безопасность во всем ЕС.