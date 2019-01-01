Стало известно, почему ФСБ постоянно меняет главарей боевиков на Донбассе

Стало известно, почему ФСБ постоянно меняет главарей боевиков на Донбассе

  |  Украина   |   Читати українською
Фото з відкритих джерел

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что руководство ФСБ России активизировало работу по кадровым изменениям в так называемых "министерствах государственной безопасности" пророссийских боевиков. Причина – хищение и контрабанда, передает ONLINE.UA.

В Минобороны отмечают, что российская "верхушка"не может контролировать организованные боевиками потоки контрабанды на оккупированном Донбассе.

"В связи со значительным увеличением случаев хищения оружия и боеприпасов в соединениях и частях 1 и 2 армейских корпусов российско-оккупационных войск и роста потоков их контрабанды с временно оккупированной территорий к России через неконтролируемый украинской властью участок границы, руководство ФСБ вынуждено осуществлять замену отдельных руководителей подразделений так называемых "МГБ" на своих сотрудников", – пояснил он.

Кроме того, в украинском ведомстве добавили, что руководство силовых ведомств России продолжает повышать контроль за деятельностью структур боевиков.

Напомним, аналитик по вопросам Евразии американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Юджин Чаусовский убежден, что Россия нацелена на удержание Украины в своей сфере влияния. По его словам, Украина – место столкновения интересов, поэтому варианты решения конфликта на Донбассе предсказать трудно.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в разведке США сделали тревожный прогноз по действиям России в Украине

Источник: ONLINE.UA Теги: ФСБ, боевики, Донбасс, ДНР, ЛНР
Новости других СМИ
В Одессе стартовал проект восстановления старинных дверей и ворот
В Одессе стартовал проект восстановления старин...
"Это абсолютно возможно": преемница Меркель выступила с громким заявлением
"Это абсолютно возможно": преемница М...
"Война в Украине открыла нам глаза": в США рассказали, где Путин может открыть второй фронт
"Война в Украине открыла нам глаза": ...
Больше никогда: Лукашенко дал Путину неожиданное обещание
Больше никогда: Лукашенко дал Путину неожиданно...
Президентские выборы 2019: эксперт объяснила, с чем связано рекордное количество кандидатов
Президентские выборы 2019: эксперт объяснила, с...
Кремль цинично ответил США на требование вернуть Крым Украине
Кремль цинично ответил США на требование вернут...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги