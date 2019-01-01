Стало известно, почему ФСБ постоянно меняет главарей боевиков на Донбассе

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Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что руководство ФСБ России активизировало работу по кадровым изменениям в так называемых "министерствах государственной безопасности" пророссийских боевиков. Причина – хищение и контрабанда, передает ONLINE.UA.

В Минобороны отмечают, что российская "верхушка"не может контролировать организованные боевиками потоки контрабанды на оккупированном Донбассе. "В связи со значительным увеличением случаев хищения оружия и боеприпасов в соединениях и частях 1 и 2 армейских корпусов российско-оккупационных войск и роста потоков их контрабанды с временно оккупированной территорий к России через неконтролируемый украинской властью участок границы, руководство ФСБ вынуждено осуществлять замену отдельных руководителей подразделений так называемых "МГБ" на своих сотрудников", – пояснил он. Кроме того, в украинском ведомстве добавили, что руководство силовых ведомств России продолжает повышать контроль за деятельностью структур боевиков.

Напомним, аналитик по вопросам Евразии американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Юджин Чаусовский убежден, что Россия нацелена на удержание Украины в своей сфере влияния. По его словам, Украина – место столкновения интересов, поэтому варианты решения конфликта на Донбассе предсказать трудно.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в разведке США сделали тревожный прогноз по действиям России в Украине.