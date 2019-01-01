Штаб ООС: оккупанты устраивают новые провокации на Донбассе

Штаб ООС: оккупанты устраивают новые провокации на Донбассе

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Враг на Донбассе не устает прибегать к новым провокациям. Так, 13 февраля российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты семь раз обстреляли позиции украинских защитников.Дважды из минометов калибра 120 мм и противотанкового гранатомета боевики стреляли в районе села Водяное.Из минометов калибра 120 мм также били вблизи населенного пункта Лебединское.

"Противотанковые ракетные комплексы, станковые гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы враг применил в районе населенного пункта Павлополь. Вблизи города Авдеевка оккупанты стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник трижды обстрелял украинских защитников.Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг стрелял в районе села Крымское, из крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Новолуганское", — сказано в сообщении.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Обороняясь, подразделения ООС применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 13 февраля 2 оккупантов уничтожены и 2 ранены.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что из России на передовые позиции боевиков на Донбассе поступают запасы медикаментов психотропного типа, чтобы увеличить выносливость оккупантов и уменьшить чувство страха. Их выдают за витамины для профилактики против ОРВИ.

Источник: ONLINE.UA Теги: Донбасс, обстрелы, боевики, ВСУ
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