"Вам будет стыдно": в Верховной Раде упрекнули ОБСЕ

Ірина Геращенко (фото — wikipedia.org)

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко подчеркнула недопустимость присутствия российских наблюдателей в международных миссиях во время президентских и парламентских выборов в Украине. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает ONLINE.UA.

"Никаких российских наблюдателей на наших президентских и парламентских выборах ни в каких международных миссиях в Украине не будет. Это наше суверенное право – защищать Украину от представителей страны-агрессора, от тех, кто поддерживает войну на Донбассе и кражу Крыма, кто врет, что "нас там нет", – подчеркнула Геращенко.

Кроме того, она выразила глубокое беспокойство по поводу того, что в официальном отчете БДИПЧ ОБСЕ по мониторингу президентских и думских выборов в РФ нет ни одного слова о фальсификации их в Крыму, когда оккупанты проводят псевдовыборы на украденных территориях.

"И когда-то ОБСЕ будет стыдно за эти двойные стандарты. А Украина сегодня помогает ООН, СЕ, ОБСЕ и другим международным организациям не бояться, и не забывать про собственные принципы и уставы", – подчеркнула Геращенко, добавив, что в Украине рады всем другим международным наблюдателям.

Как сообщал ONLINE.UA министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что Россия получила официальное приглашение от ОБСЕ для участия российских наблюдателей в президентских выборах в Украине, которые пройдут 31 марта.