ФСБшники ворвались в дома крымских активистов - первые фото и видео

Обыски состоялись в трех домах в поселке Октябрьское Красногвардейского района:

Ескандера АбдулганИева, Арсена Абхаирова и Рустема Емирусеинова после обысков увезли в управление ФСБ.

Всех подозревают в участии в запрещенной в России организации "Хизб Ут-Тахрир".

Стоит отметить, что после российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что спецслужбы России готовят диверсию против граждан Украины в Крыму.