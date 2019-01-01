ФСБшники ворвались в дома крымских активистов - первые фото и видео

ФСБшники ворвались в дома крымских активистов - первые фото и видео

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Фото з відкритих джерел

В оккупированном Крыму российские спецслужбы проводят обыски в домах крымскотатарских активистов. На данный момент известно о трех задержанных. К тме, у кого ухудшилось самочувствие во время "налета" ФСБшников, врачей не пускают, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Крымскую солидарность".

Обыски состоялись в трех домах в поселке Октябрьское Красногвардейского района:

  • в доме Емирусеинова Решата и его сына Рустема – вул. Рабочая, 125
  • в доме Арсена Абхаирова – вул. Абденнанова, 15
  • в доме Абдулганиева Иззета и его сына Эскендера – вул. Заводская, 16
 Ескандера АбдулганИева, Арсена Абхаирова и Рустема Емирусеинова после обысков увезли в управление ФСБ.
 

Всех подозревают в участии в запрещенной в России организации "Хизб Ут-Тахрир".

Стоит отметить, что после российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что спецслужбы России готовят диверсию против граждан Украины в Крыму.

Источник: ONLINE.UA Теги: Крым, ФСБ, активисты, обыски
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