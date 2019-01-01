ФСБшники ворвались в дома крымских активистов - первые фото и видео

В оккупированном Крыму российские спецслужбы проводят обыски в домах крымскотатарских активистов. На данный момент известно о трех задержанных. К тме, у кого ухудшилось самочувствие во время "налета" ФСБшников, врачей не пускают, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Крымскую солидарность".
Обыски состоялись в трех домах в поселке Октябрьское Красногвардейского района:
- в доме Емирусеинова Решата и его сына Рустема – вул. Рабочая, 125
- в доме Арсена Абхаирова – вул. Абденнанова, 15
- в доме Абдулганиева Иззета и его сына Эскендера – вул. Заводская, 16
Всех подозревают в участии в запрещенной в России организации "Хизб Ут-Тахрир".