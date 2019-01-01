Неожиданно: бывшая жена Джонни Деппа написала волшебную песню о Киеве

Известная французская певица, актриса и модель, а также бывшая супруга Джонни Деппа, Ванесса Паради, посвятила песню украинской столице – Киеву, передает ONLINE.UA.

В песне говоритсяпр о горячие поцелуи с любимым посреди заснеженного Киева, которые невозможно забыть.

Слова и музыку она написала сама. Эта композиция вошла в ее новый альбом Les Sources, который она презентовала в ноябре 2018 года.

В украинской столице певица побывала в 2016, тогда город и запал ей в душу.

"Какая волшебная песня; Киев — замечательный город, который не может не понравиться; это так приятно, что про самый красивый украинский город теперь услышат и во Франции; Ванесса почувствовала дух Киева; какой приятный сюрприз; шикарная песня от шикарной женщины; этот трек можно слушать вечно; я тоже влюблена в Киев; Украина становится очень популярной; теперь эта песня будет ассоциироваться у всех с Украиной", — пишут пользователи сети в комментариях к видео.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее популярный французский певец Поль Манандиз исполнил хит Олега Винника "Волчица" на своем родном языке.



