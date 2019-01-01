Больше никакого "Kiev": в Евросоюзе приняли долгожданное решение

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Пресс-атташе Представительства Европейского Союза в Украине Давид Стулик сообщил, что Европейский Союз изменил написание названия украинской столицы Kiev на Kyiv в электронных адресах своих сотрудников, передает ONLINE.UA.

"Наконец-то!! ЕС поменял название столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv"!!! PS: Это касается наших мейлов", – сообщил Стулик.

Стоит отметить, что международный лондонский аэропорт Лутон также предпримет название Kyiv при определении столицы Украины.

Напомним, что в октябре прошлого года МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируют обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия города Киев — #KyivNotKiev.

В рамках кампании ежедневно на страницах МИД Украины в Facebook и Twitter будут появляться посты, которые содержат случаи некорректного употребления названия Киев как Kiev ведущими иностранными СМИ, такими как The New York Times, BBC, Reuters и другие.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на Европейский союз и НАТО. За принятие законопроекта №9037 в целом на заседании 7 февраля проголосовали 334 депутата.