Оля Цибульская рассказала, как незнакомка пыталась соблазнить ее мужа

Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая всегда хранила в тайне имя своего мужа, рассказала довольно забавную историю, о том, как ее возлюбленного нагло пыталась соблазнить незнакомка. В День всех Влюбленных в своем Insta-блоге певица призналась, что накануне неизвестная барышня бальзаковского возраста пыталась очаровать законного мужа прямо на глазах у Оли и четырехлетнего сына, передает ONLINE.UA.

Муж телеведущей пришелся по душе женщине за 40 на дорогом авто. И в то время, когда семья уехала кататься на санках, рядом припарковалась незнакомая женщина, которая забыла ключи от автомобиля внутри и настойчиво требовала помощи.

"Подошла к моему мужу, не обращая внимания на меня, точнее, наблюдая через плечо и сказала ему: А ты можешь отвезти меня домой, чтобы я взяла другие свои ключи?" – рассказывает Цибульская.

Возлюбленный Оли сразу же объяснил незнакомке, что отдыхает с женой и сыном и предложил вызвать такси. Такое решение ситуации решительную даму явно не устраивало:

"Такси я могу вызвать и сама. Я хочу, чтобы ты меня отвез", – настаивала женщина.

Муж звезды прервал диалог и вернулся к семье. Шалость не удалась.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Цибульская откровенно рассказала о предательстве близких друзей. Красавица отметила, что после того, как она стала известной, из ее окружения исчезло немало людей, которых она считала близкими.