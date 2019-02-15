Курс валют на сегодня 15 февраля - доллар стал дороже, евро дешевеет

На пятницу, 15 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дороже, евро дешевеет.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 15 февраля цена доллара США составит 27 гривен 16 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 7 копеек больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 30 6 копеек, что в свою очередь на 2 копейки меньше чем в четверг, 14 февраля.

В четверг, 14 февраля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.28/27.21 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.8/30.72 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. — Джонатан Свифт

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