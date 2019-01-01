В Черное море срочно направляется военный корабль НАТО

Утром 15 февраля в пролив Босфор курсом на Стамбул вошел флагман 2-й постоянной противоминной группы НАТО – немецкий корабль комплексного снабжения FGS Werra (А 514) типа "Эльба". Как отмечается, он уже направляется в Черное море, передает ONLINE.UA со ссылкой на мониторинговую группу "Майдана иностранных дел".

Указано, что корабль пришвартовался в Стамбуле у военного причала утром 15 января.

"Германия возглавила 2-ю постоянную противоминную группу НАТО в январе 2019 года на ротационной основе. Командиром является Мартин Шварц из немецкого флота. Корабль идет в Черное море почти без остановок. Так, 2 февраля он вышел из немецкой военно-морской базе в Вильгельмсхафене и сделал только одну остановку 11-12 февраля в порту Греции", — сказано в сообщении.

Суда типа "Эльба" (проект 404) – были разработаны в 1985 — х годах немецкими судостроительными компаниями. Всего построено 6 плавбаз типа "Эльба", которые предназначены для мобильного обеспечения в море ракетных и торпедных катеров и тральщиков.

Отмечается, что ключевые задачи корабля – ремонт, восстановление и диагностика техники и вооружения, обеспечения кораблей горюче-смазочными материалами, продовольствием, боеприпасами и другим снаряжением.