Кабмин назвал главный источник роста украинской экономики

В Минэкономики заявили, что главным источником роста экономики Украины в 2018 году был внутренний спрос — потребительский и инвестиционный, что положительно отразилось на сельском хозяйстве, строительстве и торговле, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что ВВП Украины в IV квартале вырос на 3,4% в сравнении аналогичным периодом в 2017 году. В целом рост ВВП в 2018 составил 3,2%.
"Вместе с тем результаты могли быть еще лучше, но из-за ограничения деятельности экономических субъектов и блокирования деятельности морских портов Азовского моря некоторые виды промышленности показали негативные результаты", — сказано в сообщении.
Отметим, что по данным украинского главы Порошенко, Украина потеряла 16% ВВП из-за России. Глава государства обвиняет в экономическом кризисе в стране экономическую блокаду РФ.
В Национальном банке Украины прогнозируют, что в 2019 году рост реального внутреннего валового продукта Украины замедлится до 2,5% по сравнению с прошлым годом. В НБУ отмечают, что в течение прошлого года украинская экономика выросла максимально за 7 лет – на 3,3%, однако по данным представителей банка, рост реального ВВП замедлится до 2,5%.
Как сообщал ONLINE.UA ранее Порошенко на заседании Совета регионального развития в Киеве заявил, что темпы экономического роста в Украине недостаточны для восстановления уровня благосостояния населения.