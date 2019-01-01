Кабмин назвал главный источник роста украинской экономики

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В Минэкономики заявили, что главным источником роста экономики Украины в 2018 году был внутренний спрос — потребительский и инвестиционный, что положительно отразилось на сельском хозяйстве, строительстве и торговле, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что ВВП Украины в IV квартале вырос на 3,4% в сравнении аналогичным периодом в 2017 году. В целом рост ВВП в 2018 составил 3,2%.

"Вместе с тем результаты могли быть еще лучше, но из-за ограничения деятельности экономических субъектов и блокирования деятельности морских портов Азовского моря некоторые виды промышленности показали негативные результаты", — сказано в сообщении.

Отметим, что по данным украинского главы Порошенко, Украина потеряла 16% ВВП из-за России. Глава государства обвиняет в экономическом кризисе в стране экономическую блокаду РФ.