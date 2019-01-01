Украинские воины эффектно уничтожили технику оккупантов на Донбассе - появилось видео

На Донбассе украинские военные 54-й бригады уничтожили КамАЗ с зенитной установкой российских оккупационных войск.Кроме того, досталось двум автомобилям пророссийских боевиков, которые регулярно подвозили последним боеприпасы. Соответствующее видео распространил фонд "Вернись живым", передает ONLINE.UA.

"Эти ребята будут уничтожать любую вражескую технику и силу, даже разрешенную Минскими договоренностями. Все, что будет угрожать их жизни и жизни их собратьев", – отметили в сообщении.

Качественную разведку удалось провести благодаря современному дрону, который дает возможность корректировать огонь и "увидеть испуганного террориста, как в конце этого видео".

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что у всех украинцев, которых освободили из плена боевиков на Донбассе, обнаружены травмы головы, часть жалуется, что их изнасиловали.

Геращенко также добавила, что после освобождения бывшие заключенные проходят медицинский осмотр и проверку спецслужб: именно так украинская сторона собирает информацию о том, кого еще могут держать боевики. Она отметила, что все украинцы возвращаются с серьезным травматическим синдромом, поэтому проходят психологическую реабилитацию.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что на Донбассе Вооруженным силам Украины удалось уничтожить блиндаж сепаратистов.