Украинские воины эффектно уничтожили технику оккупантов на Донбассе - появилось видео

На Донбассе украинские военные
"Эти ребята будут уничтожать любую вражескую технику и силу, даже разрешенную Минскими договоренностями. Все, что будет угрожать их жизни и жизни их собратьев", – отметили в сообщении.
Качественную разведку удалось провести благодаря современному дрону, который дает возможность корректировать огонь и "увидеть испуганного террориста, как в конце этого видео".
Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что у всех украинцев, которых освободили из плена боевиков на Донбассе, обнаружены травмы головы, часть жалуется, что их изнасиловали.
Геращенко также добавила, что после освобождения бывшие заключенные проходят медицинский осмотр и проверку спецслужб: именно так украинская сторона собирает информацию о том, кого еще могут держать боевики. Она отметила, что все украинцы возвращаются с серьезным травматическим синдромом, поэтому проходят психологическую реабилитацию.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что на Донбассе Вооруженным силам Украины удалось уничтожить блиндаж сепаратистов.