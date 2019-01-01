В Кабмине сообщили, когда Супрун назначат министром здравоохранения Украины

Уляна Супрун (фото з відкритих джерел)

Ульяна Супрун до сих пор остается временно исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины, так как в парламенте нет поддержки для ее утверждения на пост министра.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала "Прямой", сообщает ONLINE.UA.

Глава украинского правительства уверил, что на сегодняшний день Ульяна Супрун "может нормально работать и полностью выполнять свои обязанности" на должности руководительницы Минздрава. По его словам, пока у Супрун только одно ограничение – она не голосует на заседаниях правительства.

Гройсман подчеркнул, что внесет в парламент представление о назначении Ульяны Супрун на должность министра здравоохранения, как только заручится поддержкой коалиции.

"В чем заключается вопрос? Вопрос в том, что мы до сих пор ведем консультации с коалицией. Я не могу подать в парламент представление, если я понимаю, что нет согласования с коалицией. Когда я буду уверен в том, что мы полностью обеспечим 226 голосов, и коалиция это поддержит, я обязательно это сделаю. Но изменения в медицине нельзя останавливать", – пояснил премьер-министр.

Напомним, 5 февраля суд запретил руководительнице Минздрава Ульяне Супрун выполнять свои обязанности. 14 февраля суд отменил запрет, удовлетворив ходатайство Кабмина о восстановлении Супрун в должности.

Как сообща ONLINE.UA, ранее Супрун поясняла, чем угрожает украинцам ее отстранение от должности и.о. главы Минздрава.