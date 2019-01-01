Пробирает до мурашек: украинцы в восторге от нового эмоционального клипа группы Беz обмежень

Фото: facebook.com/bezobmezhenua

В сети состоялась премьера нового клипа популярной украинской группы Беz обмежень. Музыканты сняли эмоциональный ролик на песню "Зорі запалали", который привел в восторг украинцев, сообщает ONLINE.UA.

Новый клип группы Беz обмежень сняли в Португалии, на берегу Атлантического океана. Комментируя свою новую работу, музыканты назвали песню "Зорі запалали" — самой доброй и романтичной из грядущего альбома группы.

"Жизнь это быстротечный и бурный океан. Часто борьба с волнами забирает все время и силы. Мы забываем звонить, приезжать в гости, забываем просто сказать "люблю" своим близким. Давайте чаще вспоминать, что для нас является главным в жизни. Не теряйте свои звезды. Цените и берегите их, пока они горят", — прокомментировали свою новую видеоработу музыканты.

В сети за первые сутки новый клип Беz обмежень просмотрели почти 90 тысяч пользователей. Украинцы массово комментируют ролик, признаваясь, что он глубоко проник к ним в душу и пробрал до мурашек.

"Самое лучшее, что сейчас можно услышать на украинском контенте. Только Украина может родить такие таланты. Такую песню мог написать только настоящий мужчина, что умеет любить и прощать. До мозгов костей. Душевно благодарю", "От таких песен задумываешься о многом. Красивая грань между чувствами и эмоциями", "Очень красивый клип. Расстрогал до слез", — пишут в комментариях к клипу Беz обмежень.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что популярная украинская группа The Hardkiss покорила украинцев новым клипом, снятым на песню "Коханці". Поклонники музыкантов назвали их новое видео нереально крутым.