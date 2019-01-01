Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира 2019 - СМИ

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Американского президента Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира. В 2019 года на престижную международную премию Трампа выдвинул премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

О выдвижении своей кандидатуры на Нобелевскую премию Трамп рассказал журналистам на пресс-конференции в Белом доме. После этого информация появилась во многих японских СМИ, передает ONLINE.UA.

"Премьер-министр Синдзо Абэ дал мне красивую копию письма, которое он послал людям, которые раздают вещи, называемые Нобелевской премией. Он сказал, что выдвинул меня от имени Японии. И попросил вручить мне Нобелевскую премию мира", — сообщил Трамп.

Газета The Nihon Keizai Shimbun со ссылкой на ряд официальных лиц в правительстве Японии подтвердила заявление Трампа о том, что в ходе минувшей встречи на саммите G20 премьер-министр презентовал Трампу копию рекомендательного письма. Переговоры двух лидеров прошли в конце ноября 2018 года в рамках саммита G20 в Аргентине.

В Белом доме информацию официально не подтвердили, а в МИД Японии заявили, что осведомлены о словах Трампа, но воздержались от комментариев по поводу взаимоотношений двух лидеров.

Напомним, Нобелевская премия мира ежегодно присуждается в Осло физическим лицам и организациям, внесшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в дело укрепления мира. В 2018 году Трампа уже становился официальным номинантом на ее получение.

Следует отметить, что в октябре 2009 года Нобелевскую премию мира получал Барак Обама, занимавший на тот момент пост президента США. По мнению многих экспертов, он был отмечен наградой во многом благодаря своему обещанию добиться сокращения ядерных арсеналов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, кто стал лауреатами Нобелевской премии мира в 2018 году.