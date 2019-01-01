В США жестко раскритиковали Меркель за призыв сотрудничать с Россией

Майк Пенс (фото — flickr.com)

В США не согласны с позицией канцлера Германии Ангелы Меркель в том, что Европы должна сотрудничать с Россией, несмотря на все проблемы, которые создает эта страна в мире. Вице-президент США Майк Пенс считает, что Москва должна ответить за аннексию Крыма и попытки дестабилизировать Запад с помощью кибератак и дезинформации.

Об этом он заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Голос Америки.

Пенс в очередной раз заявил, что Вашингтон выступает против строительства газопровода "Северный поток-2 ", благодаря которому российский газ будет в значительных объемах поступать в Германию по дну Балтийского моря.

"Мы не можем сделать Запад более сильным, становясь зависимыми от Востока", — сказал Майк Пенс.

Он жестко раскритиковал Меркель за призыв к сотрудничеству с РФ и вовлечение ее в политический процесс. Пенс уверил, что США будут добиваться блокирования "Северного потока-2 ", так как уверены, что этот газопровод является оружием Путина, которое хозяин Кремля направит против Европы.