В США жестко раскритиковали Меркель за призыв сотрудничать с Россией

В США не согласны с позицией канцлера Германии Ангелы Меркель в том, что Европы должна сотрудничать с Россией, несмотря на все проблемы, которые создает эта страна в мире. Вице-президент США Майк Пенс считает, что Москва должна ответить за аннексию Крыма и попытки дестабилизировать Запад с помощью кибератак и дезинформации.
Об этом он заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Голос Америки.
Пенс в очередной раз заявил, что Вашингтон выступает против строительства газопровода "Северный
"Мы не можем сделать Запад более сильным, становясь зависимыми от Востока", — сказал Майк Пенс.
Он жестко раскритиковал Меркель за призыв к сотрудничеству с РФ и вовлечение ее в политический процесс. Пенс уверил, что США будут добиваться блокирования "Северного
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Меркель призвала Европу не только сохранять диалог с Россией, но и поддерживать с этой страной сотрудничество. Она подчеркнула, что для Германии важен "Северный