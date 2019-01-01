Пропавший на Донбассе украинский военный оказался в плену о боевиков: появились подробности

Фото з відкритих джерел

В плен к боевикам попал еще один украинский военный. Им оказался Игорь Мирончук, который несколько дней назад пропал после обстрела боевиками взводного опорного пункта бойцов ООС.

О том, что военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ оказался во вражеском плену сообщается на странице "Закарпатский легион" в Facebook, передает ONLINE.UA.

"На днях мы сообщали об обстоятельствах исчезновения военнослужащего нашей бригады и предполагали, что он мог попасть в плен. Мы не называли его имени по соображениям безопасности для его жизни и здоровья. После ряда сообщений ресурсов террористической ДНР у нас есть основания подтвердить, что на фото и видео, распространенных так называемыми "СМИ" противника, наш побратим Игорь Мирончук", — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики заставили Игоря на камеру произнести написанные российскими пропагандистами фразы, которые ранее вкладывались в уста и других украинских защитников, оказавшихся в плену у боевиков.

"На некоторых фрагментах смонтированной записи четко видно, как его глаза бегают по строчкам написанного текста. Мы ни в коем случае не осуждаем Игоря за сказанное на камеру", — уверяют сослуживцы Мирончука.

В семье военного расказали, что несколько дней назад он позвонил маме и сказал, что находится в беде.

"Мама и не могла представить, – в какой. К тому же, такие панические слова для него были не свойственны, так как у Игоря голос всегда бодрый. Позже из интернета узнали, что попал в плен", – рассказала жена бойца Ольга.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что боевики "ЛНР" и "ДНР" удерживают в плену не менее 89 гражданских заложников, имена которых удалось идентифицировать правозащитникам.