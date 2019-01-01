США готовят мощный удар по России: у Путина дерзко отреагировали

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В США рассмотрят законопроект о введении новых санкций против России, которые станут ответом на российскую агрессию в Азовском море и Керченском проливе. Американские законодатели предлагают ограничить транзакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, а также ввести санкции против некоторых банков и российских проектов, связанных с сжиженным природным газом.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал готовящиеся новые антироссийские санкции США такими же бессмысленными, как и предыдущие, передает ONLINE.UA.

В эфире российского телеканала Лавров заявил, что не понятно с какой целью США хотят ввести новые санкции против РФ. Он подчеркнул, что Москва сможет противостоять новым ограничениям.

"Если они не поняли, что санкции не действуют, ну, мне их жаль", — заявил Лавров.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в свою очередь заявил, что ответные меры Москва на новые антироссийские санкции США будет вводить после того, как ограничения будут введены.

"По-моему все и так плохо, перспективы улучшения отношений тоже не просматривается пока. Посмотрим, какие санкции будут, потом решим, как реагировать", — заявил помощник Путина.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в США жестко раскритиковали Меркель за призыв сотрудничать с Россией. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон будет добиваться того, чтобы Россия ответила за аннексию Крыма и попытки дестабилизовать Запад, а не налаживать отношения с Москвой.