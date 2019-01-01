Выходные в марте 2019: как будут отдыхать украинцы

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В марте 2019 года у украинцев будет 11 выходных дней, из которых один будет дополнительным. Отдыхать украинцы будут в пятницу, 8 марта, в Международный женский день. Этот праздник внесен в список государственных в официальном календаре, утвержденном Кабмином Украины, сообщает ONLINE.UA.

Таким образом, в марте украинцев ждут трехдневные каникулы с 8 по 11 число. 7 марта рабочий день будет сокращен на 1 час.

Напомним, официальный календарь праздников в Украине включает 11 выходных. Кроме 8 марта, украинцы будут иметь дополнительный выходной 29 апреля, на следующий день после Пасхи, которая в 2019 году выпадает на 28 апреля, 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 17 июня, на следующий день после Троицы, 28 июня, в день Конституции.

В 2019 году день Конституции Украины выпадает на субботу, поэтому выходной будет перенесен на понедельник, 26 августа. В понедельник 14 октября украинцы будут отдыхать на День защитника Украины, а 25 декабря — на католическое Рождество.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине может появиться еще один официальный праздничный выходной, 15 декабря. В этот день Объединительный собор в Киеве провозгласил создание единой Православной церкви Украины. Украинские депутаты хотят назвать этот праздник Днем духовного единства и сделать его государственным.