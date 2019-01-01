Худеем к лету: названы продукты, помогающие избавиться от жира на животе

Худеем к лету: названы продукты, помогающие избавиться от жира на животе

  |  Мир   |   Читати українською
Фото: flickr.com

Избавиться от ненужных жировых запасов в области живота поможет рацион с большим количеством белка. Если в рацион добавить куриные яйца, мясную и рыбную продукции, миндаль, красную чечевицу и запеченные бобы, то стройная талия вернется быстро и надолго.

К такому выводу пришли западные диетологи после исследования под названием "Качественное потребление белка, обратно пропорционально с брюшным жиром", сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Daily Express.

В ходе исследования ученые доказали, что белковая пища способствует уменьшению тяги к еде на 60%, повышает метаболизм и помогает сократить число съеденных за день калорий. При этом диетологи напоминают, что для успешного похудения нужно отказаться от сладкого, газированной воды, быстрых углеводов и есть побольше богатых клетчаткой продуктов и не забывать про умеренные физические нагрузки.

Но исследователи не рекомендуют сгонять жир на животе в спортзале, так как первым делом вес уходит с непроблемных зон — рук, икр, спины и груди. Живот и бедра теряют в объемах в последнюю очередь.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые раскрыли главный секрет быстрого похудения.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: похудение, диета, белки, ученые, дослідники
Новости других СМИ
Выходные в марте 2019: как будут отдыхать украинцы
Выходные в марте 2019: как будут отдыхать украинцы
Потом будет поздно: в Бундестаге призвали Меркель жестко надавить на Путина
Потом будет поздно: в Бундестаге призвали Мерке...
В режиме "свободной игры": раскрыты подробности масштабных военных учений Украины и США у границ Крыма
В режиме "свободной игры": раскрыты п...
США готовят мощный удар по России: у Путина дерзко отреагировали
США готовят мощный удар по России: у Путина дер...
Украину предложили включить в оборонный союз Европы: подробности инициативы
Украину предложили включить в оборонный союз Ев...
Прогноз погоды в Украине на понедельник - 18 февраля
Прогноз погоды в Украине на понедельник - 18 фе...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги