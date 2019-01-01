Худеем к лету: названы продукты, помогающие избавиться от жира на животе

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Избавиться от ненужных жировых запасов в области живота поможет рацион с большим количеством белка. Если в рацион добавить куриные яйца, мясную и рыбную продукции, миндаль, красную чечевицу и запеченные бобы, то стройная талия вернется быстро и надолго.

К такому выводу пришли западные диетологи после исследования под названием "Качественное потребление белка, обратно пропорционально с брюшным жиром", сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Daily Express.

В ходе исследования ученые доказали, что белковая пища способствует уменьшению тяги к еде на 60%, повышает метаболизм и помогает сократить число съеденных за день калорий. При этом диетологи напоминают, что для успешного похудения нужно отказаться от сладкого, газированной воды, быстрых углеводов и есть побольше богатых клетчаткой продуктов и не забывать про умеренные физические нагрузки.

Но исследователи не рекомендуют сгонять жир на животе в спортзале, так как первым делом вес уходит с непроблемных зон — рук, икр, спины и груди. Живот и бедра теряют в объемах в последнюю очередь.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые раскрыли главный секрет быстрого похудения.