На соборе в Солсбери, где отравили Скрипалей, вывесили российский флаг

Фото — twitter.com

В английском городе Солсбери на соборе Девы Марии, где весной прошлого года отравили бывшего российского разведчика и его дочь, неизвестные повесили российский флаг. Фотографии российского триколора пользователи публикуют в соцсетях, передает ONLINE.UA.

По последним данным местных СМИ, флаг повесил неизвестный. Он вроде бы прокрался к храму через лес. Флаг России сняли сразу, как только его заметили. "О, русские вернулись", – написал один из жителей города в своем Twitter.

Стоит отметить, что власти Солсбери сразу же отреагировала на инцидент – член парламента Джон Гленн назвал появление российского флага глупой выходкой.

"К счастью, его убрали. Что за глупая затея – высмеивать серьезные события, произошедшие в Солсбери год назад", – написал он в Twitter.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что один из агентов ГРУ РФ, который участвовал в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, ранее воевал в Чечне и Украине. Речь идет о Руслане Боширове, настоящее имя которого Анатолий Чепига. Также не исключается, что он участвовал в операциях по вывозу из Украины экс-президента Виктора Януковича и в захвате Крыма.