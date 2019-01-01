"Слишком сложно": в Евросоюзе наконец отреагировали на резонансное требование Трампа

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что членам Евросоюза и всем партнерам Вашингтона в Европе будет "слишком сложно" выполнить требование президента США Дональда Трампа о принятии пленных в Сирии членов джихадистской группировки "Исламское государство".

Об этом заявил в эфире немецкого телеканала ARD, передает ONLINE.UA.

По его словам, принять боевиков ИД в Германии невозможно, если они должны немедленно предстать перед немецким судом. Дипломат отметил, что наличие немецкого гражданства дает право на возвращение в страну.

Как отмечает немецкий дипломат, в Сирии в настоящее время нет возможности проверить гражданство. Сейчас Берлин координирует свои планы по этому вопросу с Парижем и Лондоном.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп сказал, что ЕС должен забрать 800 европейских боевиков ИГИЛ, захваченных в Сирии силами, поддерживаемыми США, и провести суд над ними. Власти ФРГ планируют принять пленных джихадистов с немецким гражданством, если им обеспечат доступ к консульской поддержке со стороны немецких дипломатов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в России обвинили США в том, что они прикрываются в Сирии террористами для смены политического режима.